Волкер усмотрел прогресс в дипломатических усилиях по разрешению конфликта в Украине
Завершение конфликта зависит от искреннего желания РоSSии прекратить войну.
За последние 8 месяцев работы специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер планирует уже свой седьмой визит в Украину.
Как заявил Волкер в интервью Голосу Америки, в конце апреля-начале мая он посетит Украину. Он выразил желание побывать непосредственно в зоне конфликта на Донбассе, где обострилась ситуация с безопасностью.
В ходе интервью Голосу Америки высокопоставленный американский дипломат говорил о его усилиях по решению конфликта в Украине.
"Я посещу восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве", - сказал он.
Кроме этого, отметил Волкер, очень хотелось бы услышать ответ от РоSSии, "чтобы понимать, о чем мы можем говорить".
Спецпредставитель Госдепа по Украине рассказал о подготовке вероятной встречи президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина в ближайшем будущем.
"Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом по Украине. Мы имеем очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством. Мы на самом деле очень разочарованы тем, что действия РоSSии продолжают быть столь агрессивными во всем мире. Это атаки в Великобритании с применением яда, или в Сирии, или продолжение нарушений перемирия в Украине", - сказал Волкер.
При этом он доволен тем, как Запад поддерживает Украину, но не доволен тем, что "мы не видим соответствующих шагов от РоSSии".
Последний контакт Волкера с россиянами был в январе этого года. После этого, сказал спецпредставитель США, роSSийская сторона ни разу не выходила на контакт. Он убежден, что завершение конфликта зависит от искреннего желания РоSSии прекратить эту войну.
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