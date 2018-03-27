Найденная в Житомирской области техника не является военной и списана в законном порядке, - ГПУ

Следствие считает, что в настоящее время оснований для задержания владельца нет.

Найденные в Житомирской области 200 единиц специальной техники не являются военными и были списаны в законном порядке.

Об этом сообщил спикер генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"На самом деле техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц демилитаризованы, из которых 93 - автомобиля и тягачи, 98 - прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 - БРДМ. На изъятую технику в ходе досудебного расследования судом наложен арест", - написал он в фейсбуке.

По словам Лысенко, на 17 единиц техники уже найдены документы, договоры, подтверждающие законность их отчуждения через уполномоченные государственные предприятия в течение 2013-2016 годов. Эта техника реализовывалась как избыточное имущество, и этим занимались уполномоченные предприятия.

Согласно сообщению, реализация избыточной или отслужившей сроки эксплуатации транспортной техники из Вооруженных сил или других военных формирований предусмотрена действующим законодательством, поскольку реализуется техника, которую экономически невыгодно восстанавливать.

Также отмечается, что в ходе осмотра отдельных единиц изъятой техники установлены признаки уничтожения номеров узлов и агрегатов, в связи с чем для их восстановления и идентификации назначена криминалистическая экспертиза.

Проведенными осмотрами установлено, что около 30% техники, а именно 72 единицы, реализовывались Управлением учета избыточного военного имущества Вооруженных сил коммерческим структурам через уполномоченное государственное предприятие. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на получение документов, которые должны подтвердить происхождение этой техники.

"У владельца указанной техники, которым является частный предприниматель, уже изъяты договоры, доверенности и другие документы по купле-продаже, из которых можно сделать вывод, что приобретение происходило в течение последних 6-8 лет. Следствие считает, что в настоящее время нет оснований для задержания владельца. Информации о том, что отдельные единицы техники завезены из зоны антитеррористической операции, также нет", - сообщает спикер Генпрокуратуры.

На данный момент проверяется обоснованность списания техники, определение ее оценочной стоимости и соблюдения порядка ее реализации. Если будет доказано, что техника приобретена незаконным способом, она может быть конфискована в доход государства.

Напомним, в Житомирской области полиция случайно вышла на схему хищения специальной техники и транспортных средств. Среди выявленной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде.

Позже Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что найденная техника не краденная, а легально переданная на реализацию во времена правительства Юлии Тимошенко.