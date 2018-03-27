Молдова решила выслать трех роSSийских дипломатов

Страна проявила солидарность с Великобританией.

Молдова решила выслать трех роSSийских дипломатов
Посольство РоSSии в Молдове
Фото: moldova.mid.ru

Молдова объявила трех роSSийских дипломатов персонами нон-грата, они должны покинуть страну в течение семи дней.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, пишет местное издание NewsMaker.

В МИДЕИ вызвали сегодня роSSийского посла Фарита Мухаметшина, говорится в сообщении министерства. Ему была передана вербальная нота протеста, согласно которой три роSSийских дипломата объявляются персонами нон-грата, они должны покинуть территорию Молдовы в течение семи дней.

Решение молдавских властей принято в знак солидарности с Великобританией и в следствии решения Совета Европы от 24 марта, согласно которому атака в Солсбери признана вызовом для коллективной безопасности.

Напомним, что в понедельник, 26 марта, около 20 государств мира синхронно объявили о высылке роSSийских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью, 27 марта еще несколько стран присоединились к этой акции. Новая Зеландия не смогла найти, кого бы выслать, но поддержала ее. Великобритания, на территории которого произошло отравление роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, объявила это демонстрацией единства Запада перед лицом роSSийской угрозы. Британия объявила о высылке 23 дипломатов из РоSSии еще 14 марта.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в РоSSии (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.


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