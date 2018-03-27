НАБУ сообщило о подозрении судье Хозсуда Харьковской области

Ей вменяют принятие неправосудного решения по "газовому делу".

Национальное антикоррупционное бюро 21 марта сообщило о подозрении судье Хозяйственного суда Харьковской области по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) и ч.1 ст.375 (вынесение заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса. Об этом говорится на сайте Бюро.

По версии следствия, судья вынесла незаконное решение, обязав государственную компанию "Укргаздобыча" передать в пользу частного общества природный газ, ранее арестованный по так называемому "газовому делу". Решение было принято на основании встречного искового заявления от частной компании. В рамках этого же хозяйственного дела судья уменьшила размер пени, подлежащей взысканию с этого общества по основному иску, и отсрочила на один год исполнение решения о взыскании более 3 млн грн долга в пользу "Укргаздобычи".

В дальнейшем решение судьи Хозяйственного суда Харьковской области было отменено постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда.

Напомним, НАБУ расследует схему по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд гривен. Вся цепочка посредников, фигурирующих в данном производстве, была подконтрольна народному депутату Александру Онищенко, который покинул Украину в связи с обвинениями.