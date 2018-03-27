Посол США поблагодарила Украину за солидарность в выдворении роSSийских дипломатов

Глава АП Райнин провел встречу с Мари Йованович.

?Посол США поблагодарила Украину за солидарность в выдворении роSSийских дипломатов
Мари Йованович
Фото: president.gov.ua

Глава Администрации президента Игорь Райнин провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что стороны обсудили пути дальнейшего взаимодействия по продвижению реформ в Украине, а также актуальные вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

"Посол США поблагодарила украинскую сторону за ее солидарную реакцию с ведущими демократическими странами мира о выдворении роSSийских дипломатов в ответ на агрессивные действия РоSSии в мире", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении 13 роSSийских дипломатов "в ответ на циничную химическую атаку в Солсбери". При этом он напомнил, что "как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены".

Напомним, 26 марта, около 20 стран мира синхронно объявили о высылке роSSийских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью. Новая Зеландия не смогла найти, кого выслать, но поддержала эту акцию. Великобритания, на территории которого произошло отравление бывшего роSSийского разведчика Сергея Скрипаля, объявила это демонстрацией единства Запада перед лицом роSSийской угрозы.

О выдворении 13 роSSийских дипломатов также сообщил президент Украины Петр Порошенко, отметив, что дипломатические отношения с РФ "де-факто заморожены".

Британия объявила о высылке 23 дипломатов из РоSSии еще 14 марта.


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