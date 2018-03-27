Болгария отзывает своего посла в Москве для консультаций по делу Скрипаля

Решения о высылке из страны роSSийских дипломатов пока не принято.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла из РоSSии для консультаций.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Болгарии, передает "Укринформ".

"Глава правительства провел телефонный разговор с чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в РФ Бойко Коцевым. Премьер обсудил с послом дело Скрипаля, а также реакцию РоSSии, ЕС и международного сообщества. По итогам беседы премьер принял решение отозвать посла в Софию для консультаций", - говорится в сообщении.

В МИД Болгарии заявили, что пока не принято никакого решения относительно высылки из страны роSSийских дипломатов.

Напомним, в понедельник, 26 марта, около 20 стран мира синхронно объявили о высылке роSSийских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью. Новая Зеландия не смогла найти, кого выслать, но поддержала эту акцию.

Великобритания, на территории которого произошло отравление Скрипаля, объявила это демонстрацией единства Запада перед лицом роSSийской угрозы. Британия объявила о высылке 23 дипломатов из РоSSии еще 14 марта.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в РоSSии (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.