"Командиры списывают, а затем распродают": в полиции рассказали о найденной военной технике

“Если военная техника списывается, ее должны сдавать на металлолом, а средства идти в пользу государства”.

Списанная военная техника, которую сотрудники Нацполиции нашли в Житомирськой области, попадала из воинских частей к частным предпринимателям в Новоград-Волынске, там ее приводили в рабочее состояние и продавали. Об этом сказал начальник главного управления Национальной полиции Житомирской области Вячеслав Печененко в комментарии LB.ua.

"Эту технику получали из воинских подразделений частные предприниматели. Неизвестно, на каком основании приводили ее в порядок, в рабочее состояние и затем продавали через интернет. Откуда именно эта техника взялась, следствие сейчас устанавливает. Но все это техника военного назначения. У нас на мирной территории много военных складов, баз хранения и так далее. Порядок продажи военной техники упорядочен - если такая техника списывается, она сдается на металлолом, а средства идут в пользу государства. А некоторые небрежные командиры списывают технику, а потом ее распродают, но это все должно установить следствие: откуда эта техника взялась, из каких частей, на основании чего и есть ли там нарушения законодательства. В настоящее время в этом разбирается следствие ", - сказал он.

Печененко также уточнил, что полиция нашла технику во время операции, в ходе которой расследовали кражу нефтепродуктов.

"У нас есть подразделение специальной полиции, которая занимается расследованием дел, связанных, в том числе, с кражами из нефтепроводов. Через территорию одной из воинских частей проходил нефтепровод, из которого воровали нефтепродукты. Во время обысков на этой территории была найдена эта военная техника. Затем путем расследования было установлено, что с территории, в том числе, одной из воинских частей военная техника попадала на уже гражданские площадки частных предприятий в Новоград-Волынском ", - добавил он.

Напомним, в Житомирской области полиция случайно вышла на схему хищения специальной техники и транспортных средств. Среди выявленной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и на воде.

Позже Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что найденная техника не краденная, а легально переданная на реализацию во времена правительства Юлии Тимошенко.