На рассмотрении Верховного Суда находится больше 100 тыс. дел

В админсуде на одного судью приходится 200 дел.

В расположении Верховного Суда находится почти 105 тыс. дел. Об этом заявила глава суда Валентина Данишевская во время брифинга по поводу 100 дней работы ВС.

По ее словам, около 75 тыс. дел новый Верховный Суд получил от своих предшественников, 29 тыс. дел поступило в суд после начала его работы.

"С таким большим объемом дел не всегда справляется техника. Пока распределено между судьями 80 тыс. дел", - отметила она.

"Чемпионом" по количеству дел является кассационный админсуд в составе Верховного Суда. В его распоряжении - около 40 тыс. дел.

"Во всех судах практически одинаковое количество судей, но распределение дел происходит не равномерно. Нагрузка на каждого судью хозяйственного кассационного суда составляет 30 дел, в админсуде - 200 дел. Есть дела от 2011 и 2013 года... Хотели бы справится быстрее с этим заданием, но понимаем, что скорость - это угроза качеству. Будем искать разумный баланс и рассматривать дела так, как сможем", - отметила Данишевская.

По ее словам, сначала судьи рассматривают более старые дела, потом новый.

"Рассмотрено более семи тысяч дел. Есть, возможно, и такие, которые возвращены или оставлены без рассмотрения, поскольку были пропущены сроки или работа адвокатов желает лучшего", - добавила глава ВС.

Напомним, новый Верховный Суд начал работу 15 декабря прошлого года. Он был сформирован по результатам конкурса, который длился более года.