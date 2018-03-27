На рассмотрении Верховного Суда находится больше 100 тыс. дел

В админсуде на одного судью приходится 200 дел.

На рассмотрении Верховного Суда находится больше 100 тыс. дел
Фото: facebook.com/supremecourt.ua

В расположении Верховного Суда находится почти 105 тыс. дел. Об этом заявила глава суда Валентина Данишевская во время брифинга по поводу 100 дней работы ВС.

По ее словам, около 75 тыс. дел новый Верховный Суд получил от своих предшественников, 29 тыс. дел поступило в суд после начала его работы.

"С таким большим объемом дел не всегда справляется техника. Пока распределено между судьями 80 тыс. дел", - отметила она.

"Чемпионом" по количеству дел является кассационный админсуд в составе Верховного Суда. В его распоряжении - около 40 тыс. дел.

"Во всех судах практически одинаковое количество судей, но распределение дел происходит не равномерно. Нагрузка на каждого судью хозяйственного кассационного суда составляет 30 дел, в админсуде - 200 дел. Есть дела от 2011 и 2013 года... Хотели бы справится быстрее с этим заданием, но понимаем, что скорость - это угроза качеству. Будем искать разумный баланс и рассматривать дела так, как сможем", - отметила Данишевская.

По ее словам, сначала судьи рассматривают более старые дела, потом новый.

"Рассмотрено более семи тысяч дел. Есть, возможно, и такие, которые возвращены или оставлены без рассмотрения, поскольку были пропущены сроки или работа адвокатов желает лучшего", - добавила глава ВС.

Напомним, новый Верховный Суд начал работу 15 декабря прошлого года. Он был сформирован по результатам конкурса, который длился более года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Серьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсетиСерьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсети
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Главарь "ДНР" просил Савченко отдать ему ТурчиноваГлаварь "ДНР" просил Савченко отдать ему Турчинова
Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%
Луценко и Авакова просят контролировать расследование смерти ВолошинаЛуценко и Авакова просят контролировать расследование смерти Волошина
Блок рекламы


Похожие новости
Заседание суда по делу Януковича не состоялось из-за неявки адвокатовЗаседание суда по делу Януковича не состоялось из-за неявки адвокатов
Латвия решила перевести школы нацменьшинств на государственный языкЛатвия решила перевести школы нацменьшинств на государственный язык
"Народный фронт" требует принять закон о государственном языке"Народный фронт" требует принять закон о государственном языке
Военная прокуратура сообщила о подозрении главе и 18 судьям Конституционного суда РФВоенная прокуратура сообщила о подозрении главе и 18 судьям Конституционного суда РФ
Избиение нардепа Левченко расследуют как насилие против государственного деятеляИзбиение нардепа Левченко расследуют как насилие против государственного деятеля
Лига арабских государств решила признать Иерусалим столицей ПалестиныЛига арабских государств решила признать Иерусалим столицей Палестины
Данилюк: если спецконфискацию обжалуют в судах, нужно ставить вопрос о профнепригодности ЛуценкоДанилюк: если спецконфискацию обжалуют в судах, нужно ставить вопрос о профнепригодности Луценко
Закон о приватизации государственного и коммунального имущества вступил в силуЗакон о приватизации государственного и коммунального имущества вступил в силу
Совет судей возглавил судья Верховного СудаСовет судей возглавил судья Верховного Суда
Путин находится в стадии ментального разложения, - ПионтковскийПутин находится в стадии ментального разложения, - Пионтковский
Последние новости
Подгружаем последние новости