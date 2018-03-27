"Нацдружины" взяли под охрану телеканал ZIK
Телеканал неделю назад заявлял, что его готовятся захватить.
"Национальные дружины берут телеканал ZIK под охрану", - написал в фейсбуке начальник пресс-службы партии "Национальный корпус" Роман Чернышев и обнародовал несколько фото, на которых молодые люди в форме "Нацдружин" запечатлены внутри редакции.
Обновление. "Национальные дружины" в своем фейсбуке обнародовали обращение замдиректора телеканала ZIK Вадима Зака с просьбой обеспечить охрану редакции в столичном Международном центре культуры и искусств (Аллея Героев Небесной сотни, 1) "для предотвращения рейдерского захвата".
21 марта телеканал ZIK в сообщении на своем сайте заявил, что его планируют захватить радикальные организации, и обвинил в готовящемся нападении администрацию президента. Свидетельством этого ZIK назвал то, что с 1 марта Национальная гвардия расторгла соглашение об охране телеканала.
В свою очередь, спикер Нацполиции Артем Шевченко заявил, что Нацгвардия не обязана и не будет охранять медиа-ресурсы Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении ДТП со смертельным исходом, но отметил, что МВД будет реагировать в соответствии с законом, если ZIK нападут.
22 марта бизнесмен Петр Дыминский вышел из состава собственников телеканалов "ZIK" и "Z ZIK". Владельцами этих медиа теперь числятся члены его семьи.
Центральная студия телеканала ZIK расположена в столичном Международном центре культуры и искусств "Октябрьский дворец".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.03.2018 09:28
27.03.2018 11:46