"Нацдружины" взяли под охрану телеканал ZIK

Телеканал неделю назад заявлял, что его готовятся захватить.

Фото: facebook/Роман Чернышев
Члены парамилитарного объединения правых сил "Национальные дружины" во вторник пришли в редакцию телеканала ZIK.

"Национальные дружины берут телеканал ZIK под охрану", - написал в фейсбуке начальник пресс-службы партии "Национальный корпус" Роман Чернышев и обнародовал несколько фото, на которых молодые люди в форме "Нацдружин" запечатлены внутри редакции.

Фото: facebook/Роман Чернышев

Обновление. "Национальные дружины" в своем фейсбуке обнародовали обращение замдиректора телеканала ZIK Вадима Зака с просьбой обеспечить охрану редакции в столичном Международном центре культуры и искусств (Аллея Героев Небесной сотни, 1) "для предотвращения рейдерского захвата".

21 марта телеканал ZIK в сообщении на своем сайте заявил, что его планируют захватить радикальные организации, и обвинил в готовящемся нападении администрацию президента. Свидетельством этого ZIK назвал то, что с 1 марта Национальная гвардия расторгла соглашение об охране телеканала.

В свою очередь, спикер Нацполиции Артем Шевченко заявил, что Нацгвардия не обязана и не будет охранять медиа-ресурсы Дыминского, который избегает правосудия по подозрению в совершении ДТП со смертельным исходом, но отметил, что МВД будет реагировать в соответствии с законом, если ZIK нападут.

22 марта бизнесмен Петр Дыминский вышел из состава собственников телеканалов "ZIK" и "Z ZIK". Владельцами этих медиа теперь числятся члены его семьи.

Центральная студия телеканала ZIK расположена в столичном Международном центре культуры и искусств "Октябрьский дворец".


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