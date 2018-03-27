ГПУ отрицает подготовку к задержанию Холодницкого

"Это слухи. Поэтому нет смысла это как-то комментировать", - заявила пресс-секретарь Юрия Луценко.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган отреагировала на информацию о готовящемся задержании и аресте антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

"Это слухи. Информация о предстоящем аресте Холодницкого - это слухи. Поэтому нет смысла это как-то комментировать", - сказала она LB.ua.

Во вторник агентство "Українські Новини" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщило, что Холодницкого могут арестовать в ближайшее время.

Сам Холодницкий в комментарии LB.ua назвал "бредом" эту информацию.

"Это просто медийная атака! Я нахожусь на своём рабочем месте. Выполняю свои обязанности. Никакого рапорта об отставке я не писал и не собираюсь", - заявил он.

Холодницкий отметил, что информация о якобы его предстоящем аресте и задержании — это "попытка меня к чему-то склонить, но не дождутся".

Также антикоррупционный прокурор добавил, что кампания по его дискредитации зашла слишком далеко.

"Что дальше напишут, что я умер? Это полный бред!" - возмутился он.

Напомним, накануне генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро прослушивали кабинет Холодницкого. При этом он не сообщил, были ли задокументированы какие-либо противоправные действия антикоррупционного прокурора.

Сообщения о том, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого, появились 20 марта. Однако директор НАБУ Артем Сытник назвал сообщения о прослушке "фантастикой".

Сам Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство, но заявил, что в отставку не собирается.