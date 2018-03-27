Чубаров: поправки в Конституцию о статусе Крыма появятся "в самое ближайшее время"

Не исключено их принятие вместе с закреплением курса на НАТО и ЕС.

Изменения в Конституцию в части закрепления крымскотатарской национальной автономии будут обнародованы в ближайшее время.

Об этом на конференции "Перспективы развития государственной политики в отношении оккупированных территорий Украины" заявил народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передаёт корреспондент LB.ua.

"На сегодня принятие правовых актов, которые бы дали новый толчок для усиления крымской темы, крайне важны. Думаю, что многое должно проявиться уже через месяц-полтора", - заявил он.

В комментарии LB.ua Чубаров уточнил, что совместно с группой экспертов и аналитиков уже подготовлены изменения в Конституцию Украины в части автономии Республики Крым.

"Мы планируем обнародовать целостный текст подготовленных изменений ещё на стадии подачи в Конституционную комиссию. Думаю, что это будет в самое ближайшее время. Поэтому все горячие дискуссии ещё впереди. Но мы ждём, что нас поддержит в первую очередь украинское общество. Ведь эти изменения - это укрепление украинского суверенитета в Крыму как крымскотатарской национальной автономии", - пообещал он.

Чубаров не исключил возможности одновременного принятия изменений в Конституцию Украины в части крымскотатарской автономии и закрепления курса на НАТО и ЕС , о чем ранее анонсировал глава государства.

"Принятие изменений в разные разделы Конституции уже имело место. Поэтому я не вижу проблем, чтобы такие изменения были приняты одновременно... Мы ждём, что сам президент выступит с инициативой представления этих изменений", - сказал он.

Он подчеркнул, что в изменениях будет закреплён статус Курултая и Меджлиса как представительских органов и крымскотатарского народа. А также закрепление норм об использовании крымскотатарского языка на ровне с украинским в рамках действующего законодательства.

"Сегодня в Украине нет дураков, которые выступают против самоопределения крымских татар", - полагает он.

При этом нардеп не исключил, что "найдутся и те, кто будет выступать против крымскотатарской автономии".

Напомним, в сентябре 2016 года Верховная Рада утвердила рекомендации Президенту, согласно которым в Конституции Украины должна появится Крымскотатарская Автономная Республика вместо Автономной Республики Крым.

Конституционная комиссия создала рабочую группу по статусу Крыма в мае 2017 года.