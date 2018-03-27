Квартиру для нардепа Антона Геращенко арендует тесть без доходов

62-летний житель Полтавы также купил для зятя внедорожник за миллион.

62-летний тесть Антона Геращенко Алексей Шамбур платит за аренду квартиры для семьи народного депутата.

Стоимость аренды квартиры, по оценке риэлтора, составляет до 3 тысяч долларов в месяц, говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

В квартиру на 190 квадратных метров в одном из самых известных домов в центре Киева семья Антона Геращенко въехала на второй год его депутатства - в 2016 году. В тот же год тесть нардепа Алексей Шамбур зарегистрировался как физлицо-предприниматель, занимающийся научной деятельностью, и начал финансировать проживания зятя.

"Это наше совместное с тестем решение, нас это устраивает" , - прокомментировал программе ситуацию нардеп.

При этом журналисты обнаружили, что Алексей Шамбур постоянно проживает в Полтаве.

По данным программы, Алексей Шамбур около 10 лет не получал дохода, а с 2016 года успел заработать около 270 тысяч гривен. Вместе с тем его расходы на аренду квартиры, в которой он не живет, превышают полтора миллиона гривен. Кроме того еще около миллиона Шамбур в том же 2016 году выложил за внедорожник Santa Fe, которым пользуется Геращенко.

Сам народный депутат в комментарии программе отметил, что тесть оплачивает квартиру из накоплений, однако каким образом они заработаны, сказать не смог.

На этаже, на котором живет нардеп, во время сдачи дома была одна квартира, позже "разбитая" на две - 190 кв.м. и 70 кв.м. Доступ на этаж полностью перекрыт: выход на лестницу закрыт, а оба лифта не поднимаются на этот этаж без использования спецключа.

Владельцем обеих квартир значится 62-летний Александр Даниленко. При этом он живет на Троещине. Журналисты отмечают, что Даниленко лишь со второй попытки вспомнил, что Геращенко снимает у него жилье.

Во время подготовки материала владельцем квартиры, соседней с квартирой, которую арендует Геращенко, вместо Даниленко стал адвокат Сергей Нижний, который в 2016 году работал с помощницей нардепа. Однако юрист связь с Геращенко отрицает.

Напомним, согласно декларации Антона Геращенко за 2016 год, нардеп заработал 143 217 грн дохода, которые получил в качестве зарплаты в Верховной Раде.