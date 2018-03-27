Климкин не полетел на дебаты Совбеза ООН из-за болезни

Украину на мероприятии в Нью-Йорке представит Владимир Ельченко.

Климкин не полетел на дебаты Совбеза ООН из-за болезни
Павел Климкин
Фото: 5.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин отменил визит в Нью-Йорк для участия в дебатах Совета безопасности ООН, посвященных миротворческим операциям.

"Сообщаем, что запланированный на 27-28 марта визит министра иностранных дел Павела Климкина в Нью-Йорк отменен", - сказано на сайте МИД Украины.

Спикер МИДа Марьяна Беца в комментарии Українським Новинам сообщила, что визит Климкина отменен из-за болезни.

"Министр приболел", - сказала она.

По словам Бецы, скорее всего, Украину на дебатах будет представлять постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Во время пребывания в Нью-Йорке планировался ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН.


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