Климкин не полетел на дебаты Совбеза ООН из-за болезни
Украину на мероприятии в Нью-Йорке представит Владимир Ельченко.
Министр иностранных дел Павел Климкин отменил визит в Нью-Йорк для участия в дебатах Совета безопасности ООН, посвященных миротворческим операциям.
"Сообщаем, что запланированный на 27-28 марта визит министра иностранных дел Павела Климкина в Нью-Йорк отменен", - сказано на сайте МИД Украины.
Спикер МИДа Марьяна Беца в комментарии Українським Новинам сообщила, что визит Климкина отменен из-за болезни.
"Министр приболел", - сказала она.
По словам Бецы, скорее всего, Украину на дебатах будет представлять постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
Во время пребывания в Нью-Йорке планировался ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.03.2018 09:04