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Климкин не полетел на дебаты Совбеза ООН из-за болезни Украину на мероприятии в Нью-Йорке представит Владимир Ельченко. Павел Климкин Фото: 5.ua Министр иностранных дел Павел Климкин отменил визит в Нью-Йорк для участия в дебатах Совета безопасности ООН , посвященных миротворческим операциям. "Сообщаем, что запланированный на 27-28 марта визит министра иностранных дел Павела Климкина в Нью-Йорк отменен", - сказано на сайте МИД Украины. Спикер МИДа Марьяна Беца в комментарии Українським Новинам сообщила, что визит Климкина отменен из-за болезни. "Министр приболел", - сказала она. По словам Бецы, скорее всего, Украину на дебатах будет представлять постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Во время пребывания в Нью-Йорке планировался ряд встреч Климкина с иностранными партнерами и руководством ООН .

LB.ua

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