Министр Кабмина призвал Запад расширить поддержку реформ в Украине

Александр Саенко встретился в Лондоне с представителями стран-доноров.

Министр Кабмина призвал Запад расширить поддержку реформ в Украине
Фото: facebook.com/OSaienko

Министр Кабинета Министров Александр Саенко 26 марта на встрече в Лондоне с представителями правительств стран-доноров Украины призвал расширить поддержку реформ в стране.

Об этом сообщается на сайте Европейского банка реконструкции и развития, который совместно с Евросоюзом уже полтора года финансирует работу специальных групп поддержки реформ.

"Мы добились хорошего прогресса, и теперь пришло время закрепить и расширить наши достижения. На втором этапе программы мы хотим сосредоточить наши усилия на таких приоритетах, как приватизация, эффективное корпоративное управление государственными предприятиями, реформа государственного управления и улучшение делового климата. Мы также хотим расширить сферу охвата программы путем введения групп поддержки для новых министерств и ведомств, ориентированных на другие приоритетные реформы на 2018 год. Эти группы не только играют решающую роль в реализации наших приоритетов в области реформы, но привлекают талантливых сотрудников, которые составят основу современной, профессиональной и эффективной государственной службы", - отметил Саенко.

Напомним, группы поддержки реформ в Украине начали работу в 2016 году. Первоначально они работали в Министерстве финансов, Министерстве экономического развития и торговли, Министерстве инфраструктуры и Министерстве аграрной политики и продовольствия. После успешного завершения экспериментального этапа были созданы дополнительные группы в Министерстве экологии и природных ресурсов, Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и государственном дорожном агентстве.

В настоящее время в этих государственных учреждениях работает около 150 человек, которые занимаются разработкой и осуществлением приоритетных направлений отраслевых реформ, а также преобразованием государственного аппарата.

Донорами поддержки реформ в Украине являются Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Польша, Великобритания, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония и ЕС (крупнейший донор).


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