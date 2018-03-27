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Заседание суда по делу Януковича не состоялось из-за неявки адвокатов Все защитники экс-президента уехали в командировку. Фото: runews.su Оболонский районный суд Киева перенес на 4 апреля рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, из-за неявки его адвокатов. Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко. На суд не явился ни один из четырех адвокатов Януковича. Пресс-служба адвокатского объединения "Авер Лекс" сообщает, что все адвокаты Януковича 27-29 марта будут находиться в командировках Во вторник, 27 марта, суд планировал допросить свидетелей защиты, в частности, экс-премьер-министра Николая Азарова. Напомним, сторона обвинения считает, что адвокаты Януковича умышленно затягивают процесс.

LB.ua

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