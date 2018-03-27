Заседание суда по делу Януковича не состоялось из-за неявки адвокатов
Все защитники экс-президента уехали в командировку.
Оболонский районный суд Киева перенес на 4 апреля рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, из-за неявки его адвокатов.
Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.
На суд не явился ни один из четырех адвокатов Януковича.
Пресс-служба адвокатского объединения "Авер Лекс" сообщает, что все адвокаты Януковича 27-29 марта будут находиться в командировках
Во вторник, 27 марта, суд планировал допросить свидетелей защиты, в частности, экс-премьер-министра Николая Азарова.
Напомним, сторона обвинения считает, что адвокаты Януковича умышленно затягивают процесс.
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Политика
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