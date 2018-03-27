Корчак заявила, что не претендует на переизбрание главой НАПК

28 марта истекает срок ее полномочий как председателя НАПК.

Корчак заявила, что не претендует на переизбрание главой НАПК
Фото: ТСН

Глава Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак готова передать руководство госагентством.

Об этом она заявила в понедельник вечером.

"В среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" переложу на чужие плечи. Надеюсь, что на внеочередном заседании будет избран новый председатель Национального агентства", - написала Корчак на своей странице в фейсбуке.

Она поблагодарила критиков и оппонентов "за придирчивое внимание", а друзей и коллег - "за поддержку и командную работу".

Напомним, Корчак была избрана главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 28 марта 2016 года.


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