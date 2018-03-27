Корчак заявила, что не претендует на переизбрание главой НАПК
28 марта истекает срок ее полномочий как председателя НАПК.
Глава Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак готова передать руководство госагентством.
Об этом она заявила в понедельник вечером.
"В среду, 28 марта, истекает срок моих полномочий как председателя НАПК. Не сомневайтесь, за должность не держусь и с большим удовольствием "бремя славы" переложу на чужие плечи. Надеюсь, что на внеочередном заседании будет избран новый председатель Национального агентства", - написала Корчак на своей странице в фейсбуке.
Она поблагодарила критиков и оппонентов "за придирчивое внимание", а друзей и коллег - "за поддержку и командную работу".
Напомним, Корчак была избрана главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции 28 марта 2016 года.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.03.2018 07:42