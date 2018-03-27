Луценко признал, что прослушку Холодницкого организовали ГПУ и НАБУ

Генпрокурор отказался сообщить, совершил ли глава САП преступление.

Луценко признал, что прослушку Холодницкого организовали ГПУ и НАБУ
Кабинет Холодницкого

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что Генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро прослушивали кабинет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

"В соответствии с законодательством Генпрокуратура совместно с НАБУ проводили следственные действия, которые касались, в том числе и руководителя САП", - сообщил Луценко в эфире телеканала ICTV.

При этом генпрокурор отказался комментировать результаты следственных действий, а также не сообщил, были ли задокументированы какие-либо противоправные действия Холодницкого.

"Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить о том, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, установленном в кабинете руководителя САП", - пояснил Луценко.

Напомним, неделю назад в СМИ появились сообщения о том, что НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Однако директор НАБУ Артем Сытник назвал сообщения о прослушке "фантастикой".

Также сообщалось о возможной отставке Холодницкого.


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