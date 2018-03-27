Австралия решила выслать двух роSSийских дипломатов

Страна выдворяет разведчиков из РФ.

Австралия решила выслать двух роSSийских дипломатов
Фото: AliExpress

Австралия присоединилась к числу стран, объявивших о высылке роSSийских дипломатов в качестве ответной меры на отравление в Британии бывшего британского шпиона, а ранее сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вину за которое Лондон возложил на РоSSию.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте премьер-министра страны Малколма Тернбулла.

"Два роSSийских дипломата, идентифицированные как незаявленные разведчики, будут высланы австралийским правительством за действия, не соответствующие их статусу, в соответствии с Венскими конвенциями", - отметил Тернбулл.

Напомним, 26 марта, 15 стран ЕС, среди которых Франция и Германия, а также США и Канада приняли решение о высылке роSSийских дипломатов. Двух дипломатов высылает Албания, а еще одного - Норвегия. Обе эти страны не входят в ЕС. Власти Украины объявили о высылке 13 роSSийских дипломатов. РоSSия пообещала "зеркальный" ответ на это.

Прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", производившимся в РоSSии (его разработка началась в СССР) и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.

Британия выслала в связи с отравлением 23 роSSийских дипломата, РоSSия в ответ также выдворила 23 британских дипломата, а также закрыла генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность в РоSSии Британского совета.


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