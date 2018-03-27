За сутки на Донбассе зафиксировано 47 обстрелов

Потерь Вооруженные силы Украины не понесли.

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска провели 47 обстрелов на Донбассе.

На донецком направлении из 82-мм минометов и гранатометов различных типов боевики неоднократно обстреливали защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам украинских военных в Водяном. Также агрессор применил гранатометы в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы - у Павлополя, Песков и Верхнеторецкого, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Авдеевки, Широкиного, Талаковки и Гнутового, сообщает штаб АТО.

На луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. Из БМП и пулеметов противник обстрелял укрепления военных под Новгородским, а из стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской.

Потерь Вооруженные силы Украины не понесли.

Напомним, 25 марта боевики 44 раза открыли огонь по позициям украинских военных. Один военнослужащий погиб.

С 30 марта должно вступить в силу очередное, пасхальное, перемирие.