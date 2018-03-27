За сутки на Донбассе зафиксировано 47 обстрелов
Потерь Вооруженные силы Украины не понесли.
За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска провели 47 обстрелов на Донбассе.
На донецком направлении из 82-мм минометов и гранатометов различных типов боевики неоднократно обстреливали защитников Авдеевки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам украинских военных в Водяном. Также агрессор применил гранатометы в районе Шахты Бутовка и Каменки, крупнокалиберные пулеметы - у Павлополя, Песков и Верхнеторецкого, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Авдеевки, Широкиного, Талаковки и Гнутового, сообщает штаб АТО.
На луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Луганского и Троицкого. Из БМП и пулеметов противник обстрелял укрепления военных под Новгородским, а из стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской.
Потерь Вооруженные силы Украины не понесли.
Напомним, 25 марта боевики 44 раза открыли огонь по позициям украинских военных. Один военнослужащий погиб.
С 30 марта должно вступить в силу очередное, пасхальное, перемирие.
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Политика
27.03.2018 07:42