СБУ обнародовала разговоры, доказывающие присутствие военных РФ на Донбассе

СБУ

СБУ получила очередные доказательства присутствия роSSийских военных в незаконных вооруженных формированиях так называемых «Д/ЛНР».

Об этом сообщил в понедельник пресс-центр СБУ.

«На аудиозаписях переговоров террористов, перехваченных СБУ, можно услышать приказ из Москвы — срочно сдать паспорта граждан РФ всем роSSийским военнослужащим и спецназначенцам, которые воюют на территории ОРДЛО, и получили документы прикрытия — паспорта фейковых республик», — говорится в сообщении.




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