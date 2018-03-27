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СБУ обнародовала разговоры, доказывающие присутствие военных РФ на Донбассе СБУ получила очередные доказательства присутствия роSSийских военных в незаконных вооруженных формированиях так называемых «Д/ЛНР». Об этом сообщил в понедельник пресс-центр СБУ . «На аудиозаписях переговоров террористов, перехваченных СБУ , можно услышать приказ из Москвы — срочно сдать паспорта граждан РФ всем роSSийским военнослужащим и спецназначенцам, которые воюют на территории ОРДЛО, и получили документы прикрытия — паспорта фейковых республик», — говорится в сообщении.

Хвыля

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