Теракт Савченко и Рубана планировался как начало наступления РФ, - Луценко

Частью плана по дестабилизации были попытки штурма Октябрьского дворца поклонниками Саакашвили.

Народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан действовали в рамках более глобального плана.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире ICTV.

"Мы прекрасно понимаем, что Рубан и Савченко, даже когда им казалось, что они завербовали целый полк спецназа, не могли действовать отдельно от какого-то более глобального плана. Я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей, первых попыток штурмов Октябрьского дворца, которые демонстрировали поклонники Саакашвили, были частью плана по дестабилизации", – сказал он.

Также Луценко добавил, что за терактом в Киеве последовало бы наступление роSSийских войск во главе с беглым президентом Виктором Януковичем.

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Надежду Савченко на 2 месяца без права внесения залога.

22 марта Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и разрешила ее арест и взятие под стражу. После этого генпрокурор Юрий Луценко вручил подозрение Савченко в присутствии адвоката.

Савченко вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).