В Британии выдали ордера на арест сомнительной роSSийской собственности
Великобритания выдала ордера на арест имущества граждан РоSSии неизвестного происхождения.
Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Таллинне министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, информирует
«В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы», — сказал Уильямсон, отвечая на вопрос, планирует ли Лондон осуществить реальные шаги в отношении сомнительного роSSийского имущества в Британии.
«Уже выданы ордера на арест имущества неизвестного происхождения. Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача состоит в том, чтобы учесть все приобретенное непонятным способом имущество, и для этого уже сделаны необходимые шаги», — добавил министр.
Как известно, Великобритания выслала 23 роSSийских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.
Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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