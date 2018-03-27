В Британии выдали ордера на арест сомнительной роSSийской собственности

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Великобритания выдала ордера на арест имущества граждан РоSSии неизвестного происхождения.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Таллинне министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, информирует Delfi.

«В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы», — сказал Уильямсон, отвечая на вопрос, планирует ли Лондон осуществить реальные шаги в отношении сомнительного роSSийского имущества в Британии.

«Уже выданы ордера на арест имущества неизвестного происхождения. Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача состоит в том, чтобы учесть все приобретенное непонятным способом имущество, и для этого уже сделаны необходимые шаги», — добавил министр.

Как известно, Великобритания выслала 23 роSSийских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.


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