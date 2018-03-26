Выдворение 13 роSSийских дипломатов укрепит безопасность Украины, - Порошенко

"Запад и Украина твердо стоят единым фронтом в борьбе с роSSийской агрессией".

Выдворение с территории Украины 13 роSSийских дипломатов укрепит безопасность Украины.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко.

"Сегодня роSSийский агрессор получил мощную солидарную реакцию цивилизованного мира на циничную химическую атаку в Солсбери. Убежден, что выдворение с территории Украины 13 роSSийских дипломатов укрепит нашу безопасность, ослабит усилия "пятой колонны" по дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Наши дипломатические отношения с Россией де-факто заморожены. Давно нет послов и дипломатическое присутствие сведено почти к нулю - того критического минимума, который позволяет заботиться о наших гражданах-заложниках в РоSSии", - заявил Порошенко.

Глава государства заверил, что Украина продолжает координировать усилия с западными союзниками и партнерами по дальнейшему усилению давления на РоSSию.

"Запад и Украина твердо стоят единым фронтом в борьбе с роSSийской агрессией и попытками Кремля расшатать единство и уничтожить демократические ценности", - добавил Президент.

Напомним, что 14 марта 2018 года Великобритания объявила о высылке 23 роSSийских дипломатов. 26 марта к высылке присоединились многие другие страны, в том числ США , Франция, Германия.

Высылка дипломатов связана с отравлением в Солсбери роSSийского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. Отравление Скрипаля быстро привело к росту напряженности в отношениях Москвы и Лондона.