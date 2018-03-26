В Киеве попытались сорвать дискуссию про ультраправые движения

Подростки сорвали плакаты выставки о людях с инвалидностью, ромах, трансгендерах и людях с ВИЧ.

В Киеве попытались сорвать дискуссию про ультраправые движения
Фото: http://life.pravda.com.ua

Представители националистичечких сил попытались сорвать дискуссию про распространение ультраправых движений в Украине в рамках фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Об этом сообщает "Громадське".

Радикалы пришли на локацию Izone перед началом дискуссии и сорвали плакаты, которые больше месяца были в центре Киева во время Евровидения 2017 и были частью проекта "Уважать многообразие".

Впрочем, дискуссия все-таки состоялась.

"УП.Жизнь" уточняет, что в ходе инцидента около 50 молодых людей, в том числе подростков, которых возглавлял взрослый мужчина, сорвали плакаты выставки о людях с инвалидностью, ромах, трансгендерах и людях с ВИЧ.

Организаторы вызвали полицию, группу молодых людей вывели за пределы IZONE. Но те оставались перед входом и не пропускали на дискуссию ни ее участников, ни слушателей.

Вскоре пришел начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля и разблокировал вход.


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