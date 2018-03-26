Bloomberg сообщил о визите Ким Чен Ына в Китай

Это первая поездка главы КНДР за пределы страны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай , сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Пока о деталях поездки лидера КНДР , как долго он пробудет в Китае, а также с кем встретится, не сообщается. Агентство добавляет, что поезд, вероятно, въехал на территорию страны через приграничный город Даньдун.

По информации издания Business Insider, на северо-востоке Китая был замечен таинственный поезд, следовавший из Северной Кореи в Пекин. Из-за него произошли массовые сбои в расписании железнодорожного движения на китайской территории. Считается, что это тот же самый бронированный состав, на котором отец нынешнего лидера КНДР Ким Чем Ир совершал поездку в Пекин.

Издание также отмечает, что прибытие поезда в китайскую столицу совпало с усилением безопасности в районе вокзала в Пекине и замеченным кортежем из лимузина и сотрудников полиции на мотоциклах.

Как отмечается, бронепоезд и маршрут уже были испробованы ранее, поэтому именно такой способ нынешний лидер КНДР мог бы выбрать для своей поездки. В случае, если информация окажется правдой, это будет первая поездка Ким Чен Ына за пределы Северной Кореи на высшем посту. Также он может впервые лично встретиться с главой другого государства.

Business Insider указывает, что подобный визит выгоден как северокорейской, так и китайской стороне, особенно на фоне решения президента США Дональда Трампа провести встречу с лидером КНДР . О том, что он согласен на нее, стало известно 9 марта. Переговоры должны состояться до конца мая этого года.

Ким Чен Ын сменил своего отца Ким Чен Ира во главе страны после его смерти в 2011 году.