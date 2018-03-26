Польша получит от Украины тысячи документов о польской операции НКВД

Институт национальной памяти (ИНП) Польши получит тысячи документов из украинских архивов на тему так называемой польской операции НКВД.

В понедельник в Варшаве состоится подписание договоров по этому вопросу, сообщает Европейская правда.

С польской стороны договор подпишет президент ИНП Польши Ярослав Шарек, с украинской — директор Государственного архива Одесской области Лилия Белоусова, ее коллега из Винницы доктор Юрий Легун и директор Государственного архива Хмельницкой области доктор Владимир Байдич.

Во время так называемой польской операции НКВД в 1937-1938 годах на территории Советского Союза были убиты не менее 111 тысяч поляков. Президент ИНП Польши Ярослав Шарек сказал, что полученные документы напомнят о забытых жертвах этого преступления. Он добавил, что благодаря этим документам, можно будет узнать, прежде всего, тысячи фамилий убитых поляков, а также протоколы их допросов, обвинительные акты и смертные приговоры.

«Самое важное — вытащить этих людей из небытия и показать механизм этого преступления», — подчеркнул Шарек.

Как подчеркнул председатель ИНП, несмотря на сложные отношения с Украиной по другим вопросам, в научной сфере эти отношения продолжаются и развиваются.

Подписанию договоров будет предшествовать пресс-конференция с участием президента ИНП и директоров украинских архивов. Задача проекта — оцифровки архивных документов из фондов украинских архивов политических репрессий против поляков на территории современной Украины в первой половине ХХ века.

Во время «польской операции» были убиты и депортированы, в частности, члены Польской военной организации, солдаты, которых приняли в плен во время польско-большевистской войны, жители бывших территорий Речи Посполитой, оказавшихся в границах Советского Союза в результате Рижского мирного договора, бывшие деятели польской социалистической партии, учителя и священники.