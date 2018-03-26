Сытник сыграл чужую игру - Трепак

Личные амбиции руководителей новых антикоррупционных структур — Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро — и внешнее влияние на них поставили под удар эффективность деятельности НАБУ и САП, которая может быть лишь тогда, когда они будут действовать как одно целое.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA экс-первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак, указывая на общую принципиальную ошибку Холодницкого и Сытника.

По словам автора, главная ошибка Ходницкого заключается в том, что он не смог наладить конструктивное сотрудничество между САП и НАБУ на основе закона, а их отношения практически все время сопровождались латентным конфликтом, периодически входившим в острую фазу.

«Проблема Холодницкого заключается в том, что ему приходилось разрываться между интересами Банковой и необходимостью обеспечить антикоррупционную деятельность на основе закона. Руководитель, перед которым возникает такая дилемма, рано или поздно должен определиться, на чью сторону встать», — пишет Трепак.

Что касается директора НАБУ Артема Сытника, то после возможного ухода Холодницкого он станет следующей мишенью.

«Ошибка Сытника заключается в том, что он сыграл в чужую игру. Независимо от того, по каким соображениям. Да, у него с Холодницким были непростые, напряженные, а нередко и откровенно конфронтационные отношения (хотя каждый из них периодически это отрицал). Но Артем Сергеевич не мог не понимать, что главная причина противостояния между САП и НАБУ связана не с личностью руководителя САП, а с интересами политического руководства государства, которые оно старалось удовлетворить через руководителя САП», — пишет автор.

Он отмечает, что способствуя увольнению Холодницкого с должности руководителя САП, Сытник существенно себя ослабляет. Поскольку в таком случае сработает принцип домино.