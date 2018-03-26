Днепр столкнулся с мусорным кризисом

Мэр жалуется на "тихую забастовку" со стороны компании, которая вывозит отходы.

В Днепре на протяжении недели не вывозят мусор, сообщил мэр города Борис Филатов в фейсбуке.

По его версии, компания-монополист "несколько месяцев шантажирует городской совет, требуя многократно повысить тариф на вывоз мусора" и теперь собственники этой компании якобы объявили "тихую забастовку" и не вывозят мусор.

Филатов заявил, что в течение семи-десяти дней Днепр своими силами справится с ситуацией и ликвидирует весь скопившийся мусор. Мэр обязался ликвидировать монополию частной фирмы на вывоз мусора.

Напомним, проблемы с вывозом мусора более года испытывал Львов. В итоге город обязался построить мусороперерабатывающий завод, а отходы начали вывозить на полигоны в области.