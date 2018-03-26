Охотничьи ружья, карабины, винтовки: Названа пятерка самых вооруженных нардепов

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Согласно официальным данным, зафиксированным в е-декларации, 87 народных избранников обладают 323 единицами огнестрельного оружия, что в 2016 году составляло 18% от зарегистрированного по всей Украине.

Так, одним из главных любителей оружия является нардеп из "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич, у которого в е-декларации указано 156 единиц огнестрельного оружия, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ.

Почетное второе место по количеству оружия занимает еще один "оппоблоковец" Михал Добкин. Его коллекция насчитывает 18 охотничьих оружий и карабинов (короткоствольных винтовок) с оптикой, а также у него имеются приборы ночного видения известных фирм Германии, Британии и США.

В тройку также попал и бывший "регионал", народный депутат Геннадий Бобов, в собственности которого три гладкоствольных ружья, четыре винтовки, карабин Browning BAR и травмат.

Четвертое место занимает сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження", миллионер Виталий Хомутынник, у которого зарегистрировано 6 охотничьих ружей и 5 карабинов.

Пятерку самых вооруженных депутатов замыкает "оппоблоковец" Юрий Мирошниченко, в собственности которого 5 охотничьих винтовок.

Отметим, что пятеро самых вооруженных депутатов выходцы из Партии регионов беглого экс-президента Виктора Януковича.


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