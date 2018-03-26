Охотничьи ружья, карабины, винтовки: Названа пятерка самых вооруженных нардепов

Согласно официальным данным, зафиксированным в е-декларации, 87 народных избранников обладают 323 единицами огнестрельного оружия, что в 2016 году составляло 18% от зарегистрированного по всей Украине.

Так, одним из главных любителей оружия является нардеп из "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич, у которого в е-декларации указано 156 единиц огнестрельного оружия, передает Час Пик со ссылкой на украинские СМИ .

Почетное второе место по количеству оружия занимает еще один "оппоблоковец" Михал Добкин. Его коллекция насчитывает 18 охотничьих оружий и карабинов (короткоствольных винтовок) с оптикой, а также у него имеются приборы ночного видения известных фирм Германии, Британии и США .

В тройку также попал и бывший "регионал", народный депутат Геннадий Бобов, в собственности которого три гладкоствольных ружья, четыре винтовки, карабин Browning BAR и травмат.

Четвертое место занимает сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження", миллионер Виталий Хомутынник, у которого зарегистрировано 6 охотничьих ружей и 5 карабинов.

Пятерку самых вооруженных депутатов замыкает "оппоблоковец" Юрий Мирошниченко, в собственности которого 5 охотничьих винтовок.

Отметим, что пятеро самых вооруженных депутатов выходцы из Партии регионов беглого экс-президента Виктора Януковича.