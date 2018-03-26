РоSSия пообещала ответить на высылку своих дипломатов

МИД РФ заявил, что страны Запада "не разобрались".

РоSSия пообещала ответить на высылку своих дипломатов
Фото: tvc.ru

МИД РоSSии выразило протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке роSSийских дипломатов.

Как говорится в заявлении на сайте министерства, этот шаг РоSSия рассматривает как "недружественный и не отвечающий задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в г.Солсбери".

"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. «деле Скрипалей» и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", - добавили в МИД РФ.

"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", - заключили там.

Напомним, в понедельник США, Канада, Украина и 14 стран ЕС синхронно объявили о решении выслать роSSийских дипломатов из-за отравления в Британии Сергея Скрипаля и его дочери.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Серьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсетиСерьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсети
Два телеканала показали карты Украины без Крыма: реакция правительства и украинцевДва телеканала показали карты Украины без Крыма: реакция правительства и украинцев
Тимошенко прокомментировала обвинения против СавченкоТимошенко прокомментировала обвинения против Савченко
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Блок рекламы


Похожие новости
Выдворение 13 роSSийских дипломатов укрепит безопасность Украины, - Порошенко
США, Канада и 15 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатов (обновлено)США, Канада и 15 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатов (обновлено)
США, Канада и 14 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатовСША, Канада и 14 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатов
США и 14 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатовСША и 14 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатов
Геращенко объяснила, почему Украина не может выслать роSSийских дипломатовГеращенко объяснила, почему Украина не может выслать роSSийских дипломатов
Геращенко ответила на критику по поводу присутствия роSSийских дипломатов в УкраинеГеращенко ответила на критику по поводу присутствия роSSийских дипломатов в Украине
Американские журналисты узнали, что РоSSия и КНДР собираются соединиться мостомАмериканские журналисты узнали, что РоSSия и КНДР собираются соединиться мостом
РоSSия применила напалмовые бомбы при авиаударах в Сирии, - правозащитникиРоSSия применила напалмовые бомбы при авиаударах в Сирии, - правозащитники
Guardian: Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва намерены выслать роSSийских дипломатовGuardian: Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва намерены выслать роSSийских дипломатов
РоSSия отказывает в правосудии семьям жертв МН17 - премьер АвстралииРоSSия отказывает в правосудии семьям жертв МН17 - премьер Австралии
Последние новости
Подгружаем последние новости