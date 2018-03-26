РоSSия пообещала ответить на высылку своих дипломатов
МИД РФ заявил, что страны Запада "не разобрались".
МИД РоSSии выразило протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке роSSийских дипломатов.
Как говорится в заявлении на сайте министерства, этот шаг РоSSия рассматривает как "недружественный и не отвечающий задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в г.Солсбери".
"Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. «деле Скрипалей» и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", - добавили в МИД РФ.
"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", - заключили там.
Напомним, в понедельник США, Канада, Украина и 14 стран ЕС синхронно объявили о решении выслать роSSийских дипломатов из-за отравления в Британии Сергея Скрипаля и его дочери.
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Политика
26.03.2018 14:20