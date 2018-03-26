У Минюста есть план по взысканию с "Газпрома" $ 2,6 млрд – Петренко

В Министерстве юстиции Украины подготовили план, благодаря которому возможно будет взыскать с роSSийского «Газпрома» $ 2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала «Прямий», передает ZN.UA.

«У нас есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника», — отметил Петренко.

По его словам, у «Газпрома» много активов в разных странах и они более чем покрывают долг «Газпрома» перед «Нафтогазом». «Процесс выполнения такого решения достаточно простой и четкий», — подчеркнул Петренко.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации на сумму $ 4,63 млрд за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме роSSийский газовый монополист должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».