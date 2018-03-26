США и 14 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатов

США и 14 стран ЕС решили выслать роSSийских дипломатов
Фото: Global Look Press/Christa Eder

Страны Запада синхронно объявили о высылке роSSийских дипломатов из-за отравления в Британии Сергея Скрипаля и его дочери.

Так, власти США приняли решение выслать из страны 60 роSSийских дипломатов, а также закрыть роSSийское генконсульство в Сиэтле. Речь идет о 48 сотрудниках посольства и 12 членах постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. Согласно предписанию, они должны покинуть страну в течение недели.

Франция, Польша, Германия вышлют по четыре роSSийских дипломата.

Чехия и Литва решили выслать по три россиянина, Нидерланды - двух, а Латвия и Эстония - по одному.

Как заявил глава Европейского Совета Дональд Туск, 14 стран ЕС приняли дипломатические меры в отношении РФ по делу Скрипаля.

Кроме того, Украина вышлет 13 роSSийских дипломатов.

На днях The Times сообщила, что последовать примеру Лондона и выслать роSSийских дипломатов готовы до 20 стран ЕС, в том числе Франция и Германия. Поводом для такого решения стало дело об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.


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