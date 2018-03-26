Единственным наблюдателем от евроинституций на выборах в Крыму была депутат Европарламента от Кипра

Элени Теохарус известна как сторонник признания независимости Нагорного Карабаха.

Единственным наблюдателем от евроинституций на выборах в Крыму была депутат Европарламента от Кипра
Фото: ecb.europa.eu

Во время выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма зафиксировали единственного наблюдателя, имеющего непосредственное отношение к европейским институциям - депутат Европарламента Элени Теохарус (Eleni Theocharous).

Как стало известно порталу "Информационное сопротивление", депутат от Кипра в Европарламенте посетила Крым 18 марта.

Элени Теохарус известна своими тесными контактами с Россией. Так, она присутствовала 13 декабря 2017 года в Московском доме национальностей, где состоялась конференция «РоSSия и Крым в поствизантийском пространстве: европейские ценности и цивилизационный выбор народов» под председательствованием Сергея Маркова. Рассказывала она там «об отношении киприотов к современным социокультурным явлениям». Однако, спустя три месяца она уже находилась в Крыму в качестве «международного наблюдателя».

Ранее, в 2014 году, Теохарус была руководителем группы дружбы ЕС-Армения и активно выступала не только за признание Нагорного Карабаха, осуждая при этом азербайджанцев, но и делала все возможное, чтобы «обелить» РоSSию, заявляя, что та ни в коей мере не поддерживает градус напряженности в регионе. «Я не уверена, что РФ намерена дестабилизировать регион. Я пока не располагаю такими фактами. Следовательно, с моей стороны было бы неправильно обвинять РоSSию в дестабилизации региона, и в представлении себя политическим судьей для своих интересов», - говорила в интервью Первому армянскому информационному каналу Элени Теохарус.

Теохарус и еще два евродепутата посетили также так называемый конституционный референдум в Карабахе, против которого выступил официальный Баку. Тогда власти Азербайджана объявили в международный розыск всех наблюдателей, среди которых была и Теохарус. Интерпол тогда снял киприотку и ее коллег с розыска.

Ранее группа ИС опубликовала список иностранных «симпатиков» Кремля на «выборах» в Крыму.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Серьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсетиСерьезный бой в окрестностях Донецка: боевики понесли тяжелые потери - соцсети
Два телеканала показали карты Украины без Крыма: реакция правительства и украинцевДва телеканала показали карты Украины без Крыма: реакция правительства и украинцев
Тимошенко прокомментировала обвинения против СавченкоТимошенко прокомментировала обвинения против Савченко
CNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять ПутинаCNN: Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина
Блок рекламы


Похожие новости
Глава ЦИК фюрера РФ признала вбросы на выборах президентаГлава ЦИК фюрера РФ признала вбросы на выборах президента
Кличко заявил, что не исключает участия в президентских выборахКличко заявил, что не исключает участия в президентских выборах
Лучше заблокировать Nord Stream-2, чем высылать роSSийских послов, – эстонский депутат
Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%
В Запорожье задержан 17-летний подозреваемый в убийстве депутата Генического райсоветаВ Запорожье задержан 17-летний подозреваемый в убийстве депутата Генического райсовета
Япония не признает легитимность выборов президента РФ в аннексированном КрымуЯпония не признает легитимность выборов президента РФ в аннексированном Крыму
Рада приняла заявление о противоправности выборов в КрымуРада приняла заявление о противоправности выборов в Крыму
В Крыму задержали крымскотатарского активиста Наримана МемедиминоваВ Крыму задержали крымскотатарского активиста Наримана Мемедиминова
В здании парламента Косово депутаты распылили слезоточивый газВ здании парламента Косово депутаты распылили слезоточивый газ
Депутаты решили переписать постановление о непризнании выборов президента РФДепутаты решили переписать постановление о непризнании выборов президента РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости