Элени Теохарус известна как сторонник признания независимости Нагорного Карабаха.

Во время выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма зафиксировали единственного наблюдателя, имеющего непосредственное отношение к европейским институциям - депутат Европарламента Элени Теохарус (Eleni Theocharous).

Как стало известно порталу "Информационное сопротивление", депутат от Кипра в Европарламенте посетила Крым 18 марта.

Элени Теохарус известна своими тесными контактами с Россией . Так, она присутствовала 13 декабря 2017 года в Московском доме национальностей, где состоялась конференция «РоSSия и Крым в поствизантийском пространстве: европейские ценности и цивилизационный выбор народов» под председательствованием Сергея Маркова. Рассказывала она там «об отношении киприотов к современным социокультурным явлениям». Однако, спустя три месяца она уже находилась в Крыму в качестве «международного наблюдателя».

Ранее, в 2014 году, Теохарус была руководителем группы дружбы ЕС-Армения и активно выступала не только за признание Нагорного Карабаха, осуждая при этом азербайджанцев, но и делала все возможное, чтобы «обелить» РоSSию, заявляя, что та ни в коей мере не поддерживает градус напряженности в регионе. «Я не уверена, что РФ намерена дестабилизировать регион. Я пока не располагаю такими фактами. Следовательно, с моей стороны было бы неправильно обвинять РоSSию в дестабилизации региона, и в представлении себя политическим судьей для своих интересов», - говорила в интервью Первому армянскому информационному каналу Элени Теохарус.

Теохарус и еще два евродепутата посетили также так называемый конституционный референдум в Карабахе, против которого выступил официальный Баку. Тогда власти Азербайджана объявили в международный розыск всех наблюдателей, среди которых была и Теохарус. Интерпол тогда снял киприотку и ее коллег с розыска.

Ранее группа ИС опубликовала список иностранных «симпатиков» Кремля на «выборах» в Крыму.