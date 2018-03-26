Верховный суд запретил взимать судебный сбор с потребителей

Суд разрешил коллизию в законодательстве.

Большая палата Верховного Суда решила, что потребители не должны уплачивать судебный сбор.

Такое решение она приняла 21 марта, сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В законе "О защите прав потребителей" всегда была норма об освобождении потребителей от уплаты судебного сбора (ранее – пошлины). Однако изменениями к закону "О судебном сборе" из перечня категорий истцов, которые освобождаются от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях, исключили истцов, которые обращаются в суд за защитой своих прав как потребители.

То есть взимать судебный сбор с потребителей или нет, решал каждый суд по отдельности.

В своем решении Большая палата Верховного Суда признала, что истцы в делах о защите своих прав как потребителей освобождаются от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях, как это предусмотрено статьей 22 закона "О защите прав потребителей".