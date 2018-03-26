Польша и страны Балтии вызвали послов РоSSии

Ожидается, что послам сообщат о высылке дипломатов.

Польша и страны Балтии вызвали послов РоSSии
Фото: telegraf.com.ua

Министерства иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в понедельник вызвали послов РоSSии.

О том, по какому поводу их вызвали, пока не сообщается, но пресса предполагает, что послам будет объявлено о дипломатических демаршах в знак солидарности с Британией, сообщает Би-би-си.

Польская пресса в понедельник сообщила, что контрразведка страны - Агентство внутренней безопасности - в пятницу арестовало некоего человека, который обвиняется в работе на "роSSийских офицеров разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Посол РоSSии в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД в полдень по местному времени. Эстонский МИД вызвал роSSийского посла Александра Петрова в 15:00, на это же время вызвал посла Евгения Лукьянова МИД Латвии. Посол в Литве Александр Удальцов вызван в 17:00.

Страны Евросоюза обсуждали, какие шаги они могут предпринять в отношении РоSSии в знак солидарности с Британией, на саммите ЕС 22-23 марта в Брюсселе.

В пятницу, 23 марта, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил об отзыве посла Евросоюза Маркуса Эдерера из РоSSии. По словам Юнкера, посол был отозван, чтобы проинформировать его об итогах переговоров в Брюсселе, а также чтобы он рассказал о происходящем в РоSSии.

Кроме того, ЕС принял коммюнике, в котором заявил, что поддерживает Британию. От однозначных обвинений в адрес роSSийского государства ЕС, однако, воздержался - по данным прессы, этого добились несколько южных стран Евросоюза.

Не договорились страны ЕС и о каких-либо совместных общеевропейских жестких шагах в отношении РоSSии - например, о высылке роSSийских дипломатов из всех 27 стран ЕС (28-я, Британия, это уже сделала).

Разные издания и источники насчитывают от семи до двадцати стран ЕС, готовых на жесткие шаги.

Напомним, прохожие обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на скамейке в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит РоSSия.

Британия выслала в связи с отравлением 23 роSSийских дипломата, РоSSия в ответ также выдворила 23 британских дипломата, а также закрыла генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность в РоSSии Британского совета.


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