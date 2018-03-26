Лукашенко готов отдать Павла Шаройко Украине, но окружение препятствует, - СМИ

Адвокаты Юрия Политики намеренно затягивают процесс в украинском суд.

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов на передачу Киеву задержанного в Беларуси журналиста украинского "Национального радио" Павла Шаройко, обвиняемого в шпионаже.

Об этом сообщает сайт «Беларусский партизан».

Сообщается, что соответствующая договоренность была достигнута на встрече высокопоставленных представителей Беларуси и Украины.

Освобождение планируется осуществить путем обмена Шаройко на белорусского шпиона Юрия Политика, которого задержали в Украине.

Напомним, Юрий Политика интересовался у украинских ветеранов АТО воюющими на Донбассе белорусами, а также наличием в ВСУ противотанковых ракет и их характеристиками. Он был задержан 16 июня при выезде в Беларусь с флешкой с секретной картой. С 13 февраля в Чернигове начался суд по его делу.

Издание сообщает, что эксперты в Украине не исключают, что процесс обмена Политики на Шаройко блокируется некими силами. Они обращают внимание, что адвокаты и представители Юрия Политики намеренно затягивают процесс в украинском суде - например, требуя перевода материалов и предоставлении переводчика белорусского языка. Хотя белорусскоязычным патриотом Политика ни в коем случае не является.

Что касается суда над Шаройко, то официально о нем вообще не сообщалось. По неофициальной информации, он уже прошел, пишет «Белпартизан».