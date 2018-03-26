Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объяснила почему Украина сегодня не высылает роSSийских дипломатов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«По Facebook разгоняется очередная «зрада», мол, все страны ЕС высылают роSSийских дипломатов, а мы-липецкаяфабрикаторгивлянакровиневисилаем … Мне надоело предательство и непрофессионализм», — указывает она, добавляя, что «мы ( Украина -прим. «Хвилі») не приняли агреман на нового посла (РоSSии — прим. ред).