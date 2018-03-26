Геращенко объяснила, почему Украина не может выслать роSSийских дипломатов
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объяснила почему Украина сегодня не высылает роSSийских дипломатов.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«По Facebook разгоняется очередная «зрада», мол, все страны ЕС высылают роSSийских дипломатов, а мы-липецкаяфабрикаторгивлянакровиневисилаем … Мне надоело предательство и непрофессионализм», — указывает она, добавляя, что «мы ( Украина -прим. «Хвилі») не приняли агреман на нового посла (РоSSии — прим. ред).
При этом она добавила, что в настоящий момент Украина не имеет посла в РоSSийской Федерации. «Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулов. Высылка роSSийских консулов вызовет высылку украинских консулов — и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите?», — объяснила позицию украинских властей Ирина Геращенко.
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