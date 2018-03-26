?Главу Николаевской ОГА и его зама допросили по делу о самоубийстве Волошина

Руководитель областной полиции не видит оснований полагать, что самоубийство совершено под давлением.

Правоохранители допросили главу Николаевской областной госадминистрации Алексея Савченко и одного из его заместителей (вероятно, Валентина Гайдаржи) в рамках расследования дела о смерти героя-летчика, и. о. местного аэропорта Владислава Волошина.

Об этом сообщил руководитель областной полиции Юрий Мороз на брифинге, пишут "Никвести".

На допросе также побывал замдиректора аэропорта.

"Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было", - сообщил Мороз.

Он также заявил, что "никаких актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала" не было. Ссылаясь на вдову Волошина, Мороз также сообщил, что в начале марта глава ОГА Савченко обещал Волошину после получения сертификатов по аэропорту "посодействовать в получении квартиры", отчего Волошин "был в приподнятом настроении".

Исходя из этого, он отметил, что он не видит оснований полагать, что самоубийство Волошин совершил под давлением.

"Я на сегодняшний день, изучая те материалы, которые есть в уголовном производстве, не вижу тех оснований, которые могли бы говорить о том, что Влад совершил этот трагический поступок именно под давлением. Но хочу еще раз сказать, что эта версия не отбрасывается, мы продолжаем ее проверять, - сказал Мороз.

Напомним, 29-летний руководитель Николаевского областного аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. В момент самоубийства дома у Волошина находилась его семья.