Путин готов пойти на уступки по Донбассу по примеру Боснии, - Time

Путин

Американский журнал Time сообщает, что после президентских выборов в РоSSийской Федерации 18 марта Владимир Путин готов пойти на уступки по Донбассу.

Об этом пишет «Корреспондент«.

«Источники в Министерстве иностранных дел РоSSии сообщили, что Путин готов сделать Восточную Украину областью под контролем временной администрации, как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово», — говорится в статье.

При этом отмечается, что президент РоSSии Владимир Путин не готов идти на уступки по крымскому вопросу, особенно после массового голосования за него в Крыму на последних выборах.

Как известно, результаты выборов в Крыму 18 марта не признают страны Европы и США.


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