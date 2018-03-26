Американский журнал Time сообщает, что после президентских выборов в РоSSийской Федерации 18 марта Владимир Путин готов пойти на уступки по Донбассу.

Об этом пишет « Корреспондент «.

«Источники в Министерстве иностранных дел РоSSии сообщили, что Путин готов сделать Восточную Украину областью под контролем временной администрации, как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово», — говорится в статье.

При этом отмечается, что президент РоSSии Владимир Путин не готов идти на уступки по крымскому вопросу, особенно после массового голосования за него в Крыму на последних выборах.