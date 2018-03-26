Директор одного из предприятий "Укроборонпрома" задержан за дачу взятки прокурору

Он пытался за деньги замять уголовное дело.

Директор одного из предприятий "Укроборонпрома" задержан за дачу взятки прокурору
Фото: news.pn

Директор государственного предприятия "Харьковский завод транспортного оборудования" Федор Петров 25 марта был задержан за дачу взятки прокурору.

Об этом сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром", в состав которого входит предприятие.

Петров раньше возглавлял ГП "Николаевский судостроительный завод" (судостроительный завод имени 61 коммунара). В начале 2017 года на этом предприятии обнаружили факты безосновательного перечисления денежных средств на счета третьих лиц и неправомерного использования средств предприятия.

Дело расследовала военная прокуратура Николавского гарнизона, и Петров за взятку в размере 60 тысяч гривен пытался замять это дело. Во время передачи денег его задержали сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины.

В связи с нарушением контракта Петров уволен с должности директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования".

Проводятся первоочередные следственные действия и обыски, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.


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