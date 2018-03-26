Директор одного из предприятий "Укроборонпрома" задержан за дачу взятки прокурору

Он пытался за деньги замять уголовное дело.

Директор государственного предприятия "Харьковский завод транспортного оборудования" Федор Петров 25 марта был задержан за дачу взятки прокурору.

Об этом сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром", в состав которого входит предприятие.

Петров раньше возглавлял ГП "Николаевский судостроительный завод" (судостроительный завод имени 61 коммунара). В начале 2017 года на этом предприятии обнаружили факты безосновательного перечисления денежных средств на счета третьих лиц и неправомерного использования средств предприятия.

Дело расследовала военная прокуратура Николавского гарнизона, и Петров за взятку в размере 60 тысяч гривен пытался замять это дело. Во время передачи денег его задержали сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины.

В связи с нарушением контракта Петров уволен с должности директора ГП "Харьковский завод транспортного оборудования".

Проводятся первоочередные следственные действия и обыски, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.