Общественный совет добропорядочности отказался участвовать в оценивании судей

Членов ОСД возмутили изменения в регламент ВККС и скорость проведения собеседований.

Общественный совет добропорядочности отказался участвовать в оценивании судей
Громадська рада доброчесності
Фото: Facebook/Громадська рада доброчесності

Общественный совет добропорядочности заявил о выходе из процесса квалификационного оценки судей. Об этом заявили члены ОСД во время брифинга.

Причиной такого решения стали изменения в регламенте Высшей квалификационной комиссии судей, касающиеся выводов Общественного совета. В частности, ВККС определила, что выводы ОСД должны быть подписаны всеми членами совета, которые их поддерживают, а также могут быть поданы в ВККС за 10 дней до собеседования с соответствующими судьями.

По словам членов ОСД, это усложняет их работу, поскольку в день проводятся собеседования со 150-200 судьями, а некоторые члены совета находятся в разных городах.

"В пятницу стартовали первые собеседования с судьями. Этот процесс напоминает конвейер, целью которого является как можно быстрее доложить о проверке судей", - сказала член ОСД Галина Чижик.

По словам члена ОСД Виталия Титича, все члены совета поддержали решение не принимать участие в оценивании судей. "Выход из процесса не означает, что ОСД прекратила свое участие в оценивании", - отметил он, не уточнив, как именно ОСД сейчас может влиять на квалифоценивание судей.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей проводит квалификационное оценивание всех судей на соответствие занимаемой должности. Судьи сдают тесты и практическое задание, проходят психологические тесты и собеседование. Члены ВККС также изучают досье судьей. Те судьи, которые не пройдут квалифоценивание, будут уволены.

23 марта состоялись первые собеседования с судьями. В них принимали участие 53 судьи. Как говорится на сайте ВККС, 36 из них прошли собеседования. По поводу остальных ВККС дала возможность ОСД исправить ошибки, допущены во время предоставления выводов по отдельным судьям.

Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей", ОСД был создан с целью содействия ВККС в установлении соответствия судьи (кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добропорядочности для целей квалификационного оценивания. ОСД предоставляет ВККС информацию о судьи (кандидате в судьи) или вывод о его несоответствию критериям этики и добропорядочности. Для преодоления вывода ОСД члены ВККС должны проголосовать 11 из 16 голосов.


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