СБУ начала производство против Портнова по статье "госизмена"

Следственный отдел ГУ СБУ в Крыму уже ведет досудебное расследование.

Служба безопасности Украины начала производства против бывшего главы Администрации Президента Андрея Портнова по статье "государственная измена".

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Андрей Левус.

По его информации, следственный отдел Главного управления СБУ в Крыму уже ведет досудебное расследование по делу о госизмене, а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Портнов - явный враг Украины, сторонник Януковича, а следовательно - и Кремля. Важно привлечь его к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории и работал на руку врагу. Он и сейчас несет угрозу украинской независимости: не так давно появился в эфире телеканала ZIK, расшатывая внутреннюю ситуацию своими заявлениями. Мы будем следить, чтобы соответствующие госорганы проявляли и обезвредили реваншистов и врагов", - добавил Левус.

Напомню, во время президентства Виктора Януковича Портнов был заместителем главы Администрации Президента, он участвовало в написании т.н. "диктаторских законов", курировал в АП правовые вопросы.