Геращенко выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово
"РоSSия принесла Украине много горя и зла, но я четко разделяю преступления роSSийской власти и эту страшную трагедию".
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выражает соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в ТРЦ в роSSийском Кемерово.
Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.
"РоSSия принесла Украине много горя и зла, но я четко разделяю преступления роSSийской власти и ту страшную трагедию, которые сегодня переживают семьи в Кемерово. В пожаре погибли маленькие дети, школьники погибли страшной смертью, и мне очень жаль… Царство небесное погибшим… соболезнования семьям", - написала Геращенко.
Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул в минувшее воскресенье. Утром в понедельник в оперативном штабе сообщили о ликвидации открытого горения. По состоянию на утро понедельника число погибших превысило 50 человек.
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