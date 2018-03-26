Порошенко: борьба за суверенную Украину ведется от Донбасса до Закарпатья
"На фронте очень легко узнать врага. Сложнее разобраться в тылу".
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина ведет борьбу с Россией за свой суверенитет и независимость на всей территории страны - от Донбасса до Закарпатья.
Об этом он заявил на торжествах, посвященных четвертой годовщине создания Национальной гвардии.
"На фронте по колорадской ленточке или по роSSийскому триколору очень легко узнать врага. Сложнее разобраться в тылу. Потому что здесь, внутри страны, враг камуфлируется, гримируется, мимикрирует, действует замаскированно, коварно, маскируясь через пятую колонну. Он использует в своих интересах и вплетает в свои позорные сценарии политиков, которые производят впечатление на первый взгляд вполне проукраинских. Слова из уст вырываются вроде патриотические, а на лбу не написано, что иногда они не стесняются деньги брать даже из Москвы", - заявил Порошенко.
"Целый ряд событий недавнего времени свидетельствует, что борьба настоящих патриотов Украины за право жить в суверенном, независимом, сильном государстве, демократическом, европейском ведется на всей ее территории от Донбасса, где осуществляется прямая военная иностранная агрессия, вплоть до Закарпатья, которое стало объектом атаки роSSийских спецслужб с целью усложнить отношения нашего государства с нашими западными партнерами", - сказал президент Украины.
Напомним, что 23 марта по обвинению в подготовке терактов была арестована народный депутат Надежда Савченко. По версии следствия, она была готова обстрелять минометами центр Киева в районе правительственного квартала с целью свержения власти.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
26.03.2018 10:59