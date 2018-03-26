Порошенко: борьба за суверенную Украину ведется от Донбасса до Закарпатья

"На фронте очень легко узнать врага. Сложнее разобраться в тылу".

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина ведет борьбу с Россией за свой суверенитет и независимость на всей территории страны - от Донбасса до Закарпатья.

Об этом он заявил на торжествах, посвященных четвертой годовщине создания Национальной гвардии.

"На фронте по колорадской ленточке или по роSSийскому триколору очень легко узнать врага. Сложнее разобраться в тылу. Потому что здесь, внутри страны, враг камуфлируется, гримируется, мимикрирует, действует замаскированно, коварно, маскируясь через пятую колонну. Он использует в своих интересах и вплетает в свои позорные сценарии политиков, которые производят впечатление на первый взгляд вполне проукраинских. Слова из уст вырываются вроде патриотические, а на лбу не написано, что иногда они не стесняются деньги брать даже из Москвы", - заявил Порошенко.

"Целый ряд событий недавнего времени свидетельствует, что борьба настоящих патриотов Украины за право жить в суверенном, независимом, сильном государстве, демократическом, европейском ведется на всей ее территории от Донбасса, где осуществляется прямая военная иностранная агрессия, вплоть до Закарпатья, которое стало объектом атаки роSSийских спецслужб с целью усложнить отношения нашего государства с нашими западными партнерами", - сказал президент Украины.