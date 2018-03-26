В Киеве двое пьяных мужчин избили охранника польского посольства
Один из нападавших задержан.
Полицейские Киева задержали мужчину, который напал на бойца Национальной гвардии, охранявшего посольство Польши.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
"В воскресенье вечером двое неизвестных с кулаками набросились на военнослужащего, который находился на посту возле посольства Республики Польша. Одному из нападавших удалось скрыться", - говорится в сообщении.
Вскоре полицейские задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства, которого подозревают в совершении указанного уголовного преступления. Его сообщника ищут.
От предоставления любых объяснений мужчина отказался, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины. Однако установлено, что между военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, который перерос в драку.
По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, ранее польские националисты сожгли портреты Бандеры и Шухевича у украинского посольства в Варшаве.
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Политика
26.03.2018 10:59