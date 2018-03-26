?В Киеве двое пьяных мужчин избили охранника польского посольства

Один из нападавших задержан.

Полицейские Киева задержали мужчину, который напал на бойца Национальной гвардии, охранявшего посольство Польши .

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"В воскресенье вечером двое неизвестных с кулаками набросились на военнослужащего, который находился на посту возле посольства Республики Польша . Одному из нападавших удалось скрыться", - говорится в сообщении.

Вскоре полицейские задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства, которого подозревают в совершении указанного уголовного преступления. Его сообщника ищут.

От предоставления любых объяснений мужчина отказался, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины. Однако установлено, что между военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее польские националисты сожгли портреты Бандеры и Шухевича у украинского посольства в Варшаве.