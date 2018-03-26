В РФ снова арестовали обвиняемого по делу "приморских партизан"

В июне прошлого года суд начал рассматривать дело "приморских партизан" в третий раз.

В РФ снова арестовали обвиняемого по делу "приморских партизан"
Фото: vk.com/primorskiepartizany

Приморский краевой суд РоSSии отправил под стражу одного из подсудимых по делу так называемых "приморских партизан" Алексея Никитина.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Виктория Ковалева, передает "Радио Свобода".

Когда было принято это решение, она не уточнила. Ранее Никитин находился под подпиской о невыезде.

В июне прошлого года Приморский краевой суд начал рассматривать дело "приморских партизан" в третий раз. На скамье подсудимых пять человек - братья Александр и Вадим Ковтуны, Владимир Илютиков, Максим Кириллов и Алексей Никитин.

Суд рассматривает эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморского края в 2009 году. Ранее Верховный суд РоSSии отменил оправдательный приговор по этому эпизоду дела . Обвиняемые не признают вины.

В июле 2016 года Никитин и Ковтун были освобождены в зале суда, а остальные продолжили отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. Основное обвинение против так называемых "приморских партизан" - серия нападений на полицейских в 2010 году, жертвами которых стали двое правоохранителей.


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