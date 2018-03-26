Французский политик арестован за оправдание террориста, убившего полицейского

В своих сообщениях в Twitter Пуссье радовался смерти подполковника жандармерии Арно Бельтраме.

Французский политик арестован за оправдание террориста, убившего полицейского
Фото: EPAUPG

Французский политик Стефан Пуссье арестован за размещение в своем микроблоге Twitter радостных сообщений после смерти полицейского в результате теракта в городе Треб.

Об этом сообщает Би-би-си.

В своих сообщениях Пуссье радовался смерти подполковника жандармерии Арно Бельтраме, который обменял себя на заложницу, и отметил, что это "прекрасно".

Он добавил, что теперь у президента Франции Эммануэля Макрона "будет на одного избирателя меньше".

Пуссье в свои сообщениях объяснял, что считает французскую полицию виновной в смерти своего друга, экоактивиста Реми Фреса, который погиб во время столкновений с полицейскими в 2014 году в результате взрыва. Сейчас, по сообщениям местных СМИ, политика могут обвинить в публичном оправдании терроризма. По информации Le Monde за это ему грозит наказание в семь лет и 100 тыс. евро штрафа.

Стефан Пуссье был кандидатом в депутаты французского парламента от леворадикальной партии "Строптивая Франция» на парламентских выборах 2017 года. Партия назвала его сообщение "позорными и неприличными" и исключила из своих рядов. Лидер "Непокорный Франции" Меланшон назвал слова Пуссье "отвратительными" и заявил, что подполковник Бельтрам погиб ради других людей.

Напомним, 23 марта в супермаркете в городе Треб на юге Франции мужчина захватил заложников в супермаркете. В ходе спецоперации злоумышленник был убит. Власть квалифицирует этот инцидент как теракт, в результате которого погибли четыре человека и 16 были ранены.

Полицейский Бельтраме в ходе спецоперации обменял себя на заложника и был тяжело ранен. Он скончался в больнице от полученных ранений.


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