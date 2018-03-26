Порошенко показал, как снайперы проходят подготовку в СБУ

снайперская винтовка США

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал видео, в котором продемонстрированы возможности снайперской и противозасадной подготовки Службы безопасности Украины.

СБУ, по мнению президента, наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности Украины, пишет Газета.юа

Кроме того, видео с мероприятий по случаю дня СБУ демонстрирует действия тактических групп по освобождению заложников, а также возможности оказания медицинской помощи.


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