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Порошенко показал, как снайперы проходят подготовку в СБУ Президент Украины Петр Порошенко опубликовал видео, в котором продемонстрированы возможности снайперской и противозасадной подготовки Службы безопасности Украины. СБУ, по мнению президента, наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности Украины, пишет Газета.юа Кроме того, видео с мероприятий по случаю дня СБУ демонстрирует действия тактических групп по освобождению заложников, а также возможности оказания медицинской помощи.

Хвыля

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