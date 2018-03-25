Нового советника Трампа связали с Кремлем

У Болтона могут возникнуть проблемы с доступом к государственной тайне.
Фото: #twitter# @TFASorg
Новый советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон в 2013-м году записал видеообращение к роSSийской общественной организации "Право на оружие", которая напрямую связана с Александром Торшиным. Последнего американские СМИ называют роSSийским политиком, богачом, союзником Кремля.
На это указывает материал американского издания NPR, передает Голос Америки.
По данным американских СМИ, "Право на оружие", которую помог основать Александр Торшин, в течение долгих лет развивала отношения с чрезвычайно влиятельной американской организацией "Национальная стрелковая ассоциация", которая объединяет активных владельцев огнестрельного оружия в США, чье голосования играет заметную роль на выборах разного уровня в Америке.
Американские издания называют Торшина "союзником Путина".
Отмечается, что на момент записи видеообращения в 2013-м году Джон Болтон работал в подкомитете "НСА" по международным отношениям, а саму организацию возглавлял (2011-2013 гг.) ,лизкий друг Болтона Дэвид Кин. "Право на оружие" на уровне задекларированных ориентиров является клоном "НСА" в РоSSии, подчеркивает издание.
В видео Болтон рассказывает о праве на ношение оружия в США и поощряет россиян учесть положительные стороны права на ношение оружия.
Взаимоотношения между "Правом на оружие" и "НСА" в последние месяцы стали объектом внимания не только американских СМИ, но, как сообщается, и специального прокурора США Мюллера, который якобы проверяет, не пыталось ли роSSийское правительство влиять на политические процессы в США, используя "НСА", в частности, не финансировалась ли избирательная кампания Дональда Трампа роSSийскими деньгами, которые попадали в США благодаря отношениям между Торшиным и "Национальной стрелковой ассоциацией".
Александр Торшин и сам является членом "Национальной стрелковой ассоациации". Он очень активно пользуется Twitter, где активно пишет о своих многочисленных международных путешествиях и знакомствах. Например, он рассказывал, что в 2010 году праздновал День дипломата вместе с тогдашним главой МИД Украины, а ныне президентом Петром Порошенко.
Информация о видеообращении Болтона к россиянам и движению, возглавляемому близким к Кремлю Торшиным, который рассматривается как один из возможных каналов доступа РоSSии к Трампу, вызвало шквал критики со стороны демократов в США.
Бывший кандидат в вице-президенты США сенатор Тим Кейн уже заявил, что у Болтона могут возникнуть проблемы с доступом к государственной тайне. "Подобные контакты вызывают у меня вопрос, сможет ли он получить доступ к государственной тайне", - отметил Кейн.
Он также провел параллель между Болтоном и бывшим советником Трампа по национальной безопасности генералом Майклом Флинном, который потерял пост из-за того, что врал о своих контактах с представителями правительства РоSSии.
Назначение Болтона вызвало волну возражений в экспертной среде США из-за агрессивных заявлений Болтона по поводу Ирана и КНДР. Вместе с тем отмечается, что Болтон также является сторонником вступления Украины в НАТО, усиления санкций в отношении РоSSии и сурового наказания Кремля за отравление в Великобритании бывшего роSSийского шпиона Сергея Скрипаля.
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