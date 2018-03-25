У Болтона могут возникнуть проблемы с доступом к государственной тайне.

Новый советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон в 2013-м году записал видеообращение к роSSийской общественной организации "Право на оружие", которая напрямую связана с Александром Торшиным. Последнего американские СМИ называют роSSийским политиком, богачом, союзником Кремля.

На это указывает материал американского издания NPR, передает Голос Америки.

По данным американских СМИ , "Право на оружие", которую помог основать Александр Торшин, в течение долгих лет развивала отношения с чрезвычайно влиятельной американской организацией "Национальная стрелковая ассоциация", которая объединяет активных владельцев огнестрельного оружия в США , чье голосования играет заметную роль на выборах разного уровня в Америке.

Американские издания называют Торшина "союзником Путина".

Отмечается, что на момент записи видеообращения в 2013-м году Джон Болтон работал в подкомитете "НСА" по международным отношениям, а саму организацию возглавлял (2011-2013 гг.) ,лизкий друг Болтона Дэвид Кин. "Право на оружие" на уровне задекларированных ориентиров является клоном "НСА" в РоSSии, подчеркивает издание.

В видео Болтон рассказывает о праве на ношение оружия в США и поощряет россиян учесть положительные стороны права на ношение оружия.

Взаимоотношения между "Правом на оружие" и "НСА" в последние месяцы стали объектом внимания не только американских СМИ , но, как сообщается, и специального прокурора США Мюллера, который якобы проверяет, не пыталось ли роSSийское правительство влиять на политические процессы в США , используя "НСА", в частности, не финансировалась ли избирательная кампания Дональда Трампа роSSийскими деньгами, которые попадали в США благодаря отношениям между Торшиным и "Национальной стрелковой ассоциацией".

Александр Торшин и сам является членом "Национальной стрелковой ассоациации". Он очень активно пользуется Twitter , где активно пишет о своих многочисленных международных путешествиях и знакомствах. Например, он рассказывал, что в 2010 году праздновал День дипломата вместе с тогдашним главой МИД Украины, а ныне президентом Петром Порошенко.

Информация о видеообращении Болтона к россиянам и движению, возглавляемому близким к Кремлю Торшиным, который рассматривается как один из возможных каналов доступа РоSSии к Трампу, вызвало шквал критики со стороны демократов в США .

Бывший кандидат в вице-президенты США сенатор Тим Кейн уже заявил, что у Болтона могут возникнуть проблемы с доступом к государственной тайне. "Подобные контакты вызывают у меня вопрос, сможет ли он получить доступ к государственной тайне", - отметил Кейн.

Он также провел параллель между Болтоном и бывшим советником Трампа по национальной безопасности генералом Майклом Флинном, который потерял пост из-за того, что врал о своих контактах с представителями правительства РоSSии.