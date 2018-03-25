Парасюк назвал блокаду ОРДЛО "историческим событием"

"Его зафиксируют в книгах".

Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк заявляет, что блокада оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которую в январе минувшего года начали люди, назвавшие себя ветеранами АТО, при поддержке нескольких нардепов, является историческим событием.

Об этом Парасюк заявил в эфире "112 Украина".

"Я понимал, что это одна из причин войны – большие деньги. Мы понимали, что наши военнопленные очень долго будут выходить из плена. Конечно, некоторые цели реализованы, некоторые не реализованы, но это было историческое событие, его зафиксируют в книгах. Я считаю, что мы в этом противостоянии частично победили. Но это еще не завершение", - заявил депутат.

Напомним, блокирование железнодорожного сообщения с оккупированной частью Донбасса началось в конце января. В нем участвовали нардепы от "Самопомощи" и бывшие участники АТО, в том числе близкие к Семенченко.

15 марта власти Украины ввели блокаду на официально уровне, были перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения.